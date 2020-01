Ex-Voltaço se naturaliza e poderá defender seleção dos Emirados Árabes

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 21:00 horas

Dubai, Emirados Árabes Unidos – Há cinco temporadas nos Emirados Árabes, o atacante Caio Canedo, ex-Botafogo e Internacional, completou o processo de naturalização e se tornou cidadão emiradense. Com isso, o atacante poderá representar a seleção do país.

Com 29 anos, o jogador surgiu no Volta Redonda, em 2009. Depois de passagem de sucesso por Botafogo e Figueirense, o jogador também vestiu as camisas do Internacional e do Vitória.

Em 2014, o atacante chegou ao Al Wasl e marcou 106 gols com a camisa amarela. Em agosto de 2019, o Al Ain, vice-campeão do mundo em 2018, contratou o jogador por R$23 milhões. O contrato vai até 2022.

Caio vê na naturalização uma possibilidade de continuar retribuindo o carinho que recebeu ao chegar no país.

– É uma honra ter recebido esse convite. É um prazer imenso representar um país tão maravilhoso. Estou muito grato por tudo que o país fez e continua fazendo por mim e pela minha família. Sobre a seleção, isso só será possível se eu continuar trabalhando forte e buscando sempre o melhor rendimento possível no meu atual clube. Estou muito feliz. Espero continuar fazendo história aqui – contou

Nesta temporada, o atacante já marcou 10 gols e deu duas assistências em 15 jogos com a camisa do Al Ain. A equipe ocupa a quinta posição na Liga dos Emirados Árabes e busca uma classificação pra Liga dos Campeões da AFC.