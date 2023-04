Exame aponta sinais de abuso sexual em cadela vítima de zoofilia em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 12:00 horas

Animal apresentou indícios de trauma, mas exame complementar será realizado

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP, em Barra do Piraí , Antonio Furtado, anexou ao auto de prisão em flagrante que apura o crime de abuso sexual de uma cadela, registrado ontem (19) na cidade, o laudo assinado por uma médica veterinária da Superintendência do Bem-Estar Animal. A cadela teria sido violentada pelo próprio dono, um homem de 56 anos, na noite da última terça-feira, dia 18, no bairro Oficina Velha.

O indiciado foi flagrado por um vizinho enquanto cometia o abuso. Lubrificantes e preservativos sexuais, além de pinos de cocaína, foram encontrados na residência do suspeito. Ele foi preso na manhã desta quarta-feira (19) após uma denúncia da testemunha relatando o ocorrido. Diversas pessoas também procuraram a delegacia para colaborar com as investigações. Uma delas, inclusive, informou que já havia resgatado outra cadela em situação de maus tratos, sob a posse do mesmo homem, suspeitando que ele também violentava o animal.

Furtado esclareceu que o exame feito ontem apontou secreção com sangue na vulva da cadela, o que teoricamente pode ser uma evidência de outro abuso praticado na véspera da prisão. No entanto, a médica veterinária solicitou um exame complementar. Segundo o delegado, o relatório demonstrou que o animal estava assustado, com o rabo entre as patas, tentando se esconder, tremendo, com pulgas e unhas grandes.

Para ele, os sinais indicam que a cadela, além do abuso sexual sofrido, não recebia os cuidados necessários para uma vida saudável. “Conseguimos dar um fim num longo ciclo de impunidade. Há provas de que o preso há anos cometia estas atrocidades e ficava por isso mesmo. Cães e gatos detêm direitos e, portanto, devem ter a sua dignidade respeitada. Se isso não acontecer e tivermos prova, é cadeia. Precisamos ser rígidos com estes criminosos, como autoriza a lei, para que sirvam de exemplo. Contra o suspeito havia denúncias desde 2019, porém somente agora, com esse lamentável caso, foi possível reunir provas robustas para que ele fosse preso”, afirma o delegado.