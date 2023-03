Exame confirma que ossada encontrada é de adolescente assassinada em Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 09:51 horas

Julia Hemanuelly de Faria, de 15 anos, desapareceu no dia 13 de fevereiro deste ano. O padrasto está preso.

Piraí – O laudo de exame antropológico confirmou que a ossada encontrada na localidade de São Joaquim, em Quatis, é mesmo de Julia Hemanuelly de Faria, de 15 anos. O autor, padrasto da vítima, confessou o crime e está preso. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (08).

Os policiais encontraram a ossada no dia 25 de fevereiro. O material foi encaminhado para a perícia, que confirmou a identificação de Julia. Com isso, o padrasto, que estava preso desde o dia 20 de fevereiro, foi ouvido novamente e confessou em detalhes o crime.

“O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e vamos representar à Justiça pela prisão preventiva do acusado”, contou o titular da 94ª DP, delegado Marcelo dos Santos Haddad.

Entenda o caso

O desaparecimento de Júlia foi registrado pela mãe na delegacia de Piraí. Segundo as investigações, policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que mostram o padrasto e a mãe da jovem saindo de casa, no bairro Doutor Cássio, por volta das 6h. Cerca de duas horas depois, o homem retorna à residência, estaciona o carro de ré na garagem, e deixa o local após aproximadamente meia hora. Testemunhas contaram que ele saiu com algo volumoso enrolado em um lençol. No veículo, a perícia encontrou indícios de sangue e também no sofá da casa em que a vítima morava. O material foi submetido a teste de DNA e a polícia aguarda o resultado. A polícia já obteve a quebra do sigilo telefônico do suspeito e também de Júlia.