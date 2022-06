Exame da segunda fase do concurso público para o cargo de delegado será hoje

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 08:50 horas

Rio de Janeiro – Começa nesta sexta-feira (03/06), às 12 horas, a segunda fase do XIII Concurso Público para o cargo de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro. Até o próximo domingo (05/06), cerca de 700 candidatos classificados na prova objetiva, incluindo os empatados dentro das 650 vagas previstas em edital, realizam os exames discursivos.

Nesta etapa do certame, as provas serão aplicadas de forma agrupada durante os três dias. Os grupos são formados pelas seguintes disciplinas respectivamente: Direito Penal e Direito Processual Penal; Direito Administrativo e Direito Constitucional; e Medicina Legal e Direito Civil. A banca examinadora avaliará cada questão com base em conhecimento jurídico, coerência, coesão, clareza e objetividade, bem como vocabulário e normas gramaticais vigentes.

Para as próximas fases, os candidatos participarão de exames oral, psicotécnico e médico. Ao final, os classificados serão convocados para o curso de formação na Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol) e provas de investigação social e de títulos.

A definição dos locais de prova ficou a cargo da Cebraspe, empresa organizadora. Cerca de 100 policiais civis estarão envolvidos no apoio operacional da etapa do certame.

Ao todo, o concurso público em andamento da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) está disponibilizando 400 vagas imediatas, sendo 200 (duzentas) para investigador policial; 100 (cem) para inspetor de polícia; 50 (cinquenta) para delegado de polícia; 25 (vinte e cinco) para perito legista; 10 (dez) para auxiliar policial de necropsia; 10 (dez) para técnico policial de necropsia; 05 (cinco) para perito criminal.