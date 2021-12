Exame de mamografia na unidade móvel tem aprovação das pacientes em Valença

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 16:15 horas

Valença- Já no primeiro dia da Unidade Móvel de Mamografia instalada no Jardim de Cima, pela Prefeitura de Valença, através de uma emenda parlamentar do Deputado Luiz Antônio e com o apoio do Deputado André Corrêa, as pacientes aprovaram e elogiaram o atendimento da equipe.

A moradora do bairro Catambita, Solange de Fátima, foi a primeira paciente a fazer o exame. “Dei entrada no pedido na Unidade de Saúde do bairro, e fui avisada pelas agentes que meu exame já estaria marcado para segunda- feira, dia 20, o que me deixou muito feliz. A equipe é muito atenciosa e educada. Fico feliz que é uma oportunidade de outras pacientes possam realizar um exame de grande importância para nós mulheres. As minhas tias Nádia e Flaviana irão fazer os exames nesta terça-feira e estão animadas”, comentou Solange.

Para realizar o agendamento dos exames, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima da residência, que encaminhará as demandas para a Secretaria de Saúde. O beneficiado será informado com o dia e horário do exame.