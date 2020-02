Exames confirmam boa qualidade da água em Quatis

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 11:10 horas

Prefeitura anuncia construção do novo reservatório de água com investimentos de R$ 1,3 milhão

Quatis – A prefeitura de Quatis confirmou que a qualidade da água consumida pela população está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, após sair resultados das análises feitas em 30 pontos diferentes do município.

Os padrões de qualidade estabelecidos pela portaria de consolidação número 5/2017, determina as normas para as ações e os serviços públicos na área da saúde pública.

O secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Cézar Salazar, comemorou o bom resultado feito pela pasta, que é responsável pelo desenvolvimento das políticas públicas na área de saneamento básico.

– Isso significa dizer que a água captada, tratada e distribuída aos moradores de Quatis pela prefeitura se encontra em perfeitas condições para o consumo humano – destacou o secretário.

Análises

As análises coletadas em 30 pontos diferentes de Quatis apontaram ausência de coliformes fecais e da bactéria denominada “escherichia coli” na água do município. Elas têm a certificação de órgãos e instituições oficiais como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis).

Os laudos já encaminhados à prefeitura pelo laboratório no qual as amostras foram analisadas, apontaram também que a turbidez e a cor aparente da água consumida pelos moradores se encontram dentro dos parâmetros indicados pelo Ministério da Saúde. Os resultados foram encaminhados para a Secretaria estadual de Saúde.

– A realização de exames periódicos visando aferir a qualidade da água produzida pela administração municipal, e distribuída aos imóveis, demonstra também que, além de realizar os investimentos necessários com o objetivo de ampliar a oferta à população, a prefeitura prioriza também a qualidade da água distribuída aos moradores – explicou Cézar Salazar.

Novidade

O secretário confirmou que em breve serão iniciadas as obras de construção do novo reservatório de água, que ocorrerá no Loteamento Bela Vista, na região do bairro Bondarowsky.

O reservatório armazenará um milhão de litros de água e será construído com recursos próprios da prefeitura da ordem de R$ 1,3 milhão.