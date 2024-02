Exames para detectar a dengue tem variação superior a 270%

Estado do Rio – Uma pesquisa de preços do Procon-RJ, em laboratórios que fazem exames para detecção do vírus da dengue, encontrou variação de mais 270%. O levantamento em 10 laboratórios constatou que o mesmo procedimento, em locais diferentes, teve 276,19% como a maior variação e 42,17% como a menor.

De acordo com o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, as informações levantadas pelos agentes da autarquia serão analisadas. Caso sejam encontradas violações ao Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor será multado.

– Estamos atentos aos valores dos exames e observando as variações dos preços. A preocupação é o aumento injustificado dos exames para detecção do vírus da dengue. Caso sejam verificados aumentos excessivos, tanto nos repelentes quanto nos exames, serão notificados os fornecedores e laboratórios – frisa Coelho.

Ainda conforme Coelho, sobre a pesquisa de repelentes, que está em andamento, foram encontradas variações consideráveis de produtos na mesma região:

– Essa variação sinaliza uma possibilidade de aumento injustificado. Foi importante o Procon-RJ tomar logo essa iniciativa para coibir qualquer tentativa de prática abusiva.

Além da pesquisa dos exames de detecção de dengue nos laboratórios, a autarquia também está realizando levantamento de valores de repelentes. Foi encontrada uma variação de 66,11% do mesmo produto em locais diferentes na Zona Norte do Rio. Já na Zona Sul, foi encontrada oscilação de 43,32% no mesmo repelente.