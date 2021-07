Exames por imagem são retomados pela secretaria de saúde de Itatiaia

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 08:37 horas

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia através da secretaria municipal de saúde retornou esta semana com a realização de exames de imagens no município, com esta medida os pacientes que aguardavam na fila de espera pela realização de exames como tomografia computadorizada e a ressonância magnética, começaram a ser encaminhados pela Secretaria de Saúde esta semana.

A medida faz parte de um pacote de ações de retomada dos serviços públicos de saúde, iniciada com a volta dos exames laboratoriais e a chegada de insumos e medicamentos para a rede pública.

“Os exames de imagem são fundamentais para oferecer qualidade no atendimento e dar segurança ao profissional de saúde para fazer o diagnóstico”, comentou o secretário de Saúde, Leandro Oliveira, que tem priorizado a reativação dos contratos em vigor para retomar serviços essenciais que estavam paralisados. Além da tomografia e da ressonância, a saúde de Itatiaia voltou a agendar exames mais específicos de ultrassonografia e colonoscopía.

O secretário de Saúde destacou que o próximo passo é providenciar a contratação de novos exames cardiológicos, neurológicos e cintilográficos. “Como temos uma demanda represada, porque o serviço estava parado, nossa expectativa é que ainda levaremos algum tempo para normalizar o acesso aos exames. Entre 60 e 90 dias o sistema estará atendendo muito melhor aos pacientes”, planeja o secretário que revelou uma fila de espera de 300 pessoas para a realização de ressonância de pélvis, joelho e crânio no município.