Resende – A Secretaria Municipal de Resende realizará mais uma etapa da Campanha de Exames Preventivos 2021, na quarta-feira (31). Serão atendidas mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos cadastradas nas 13 unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), mediante agendamento prévio, de 17h às 21h.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, explicou que a campanha é em prevenção ao câncer de colo do útero e de mama.

– As mulheres devem estar em dia com seus exames ginecológicos. O papanicolau é um procedimento feminino com base em uma análise citopatológica, que possibilita o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, entre outras doenças. O teste físico das mamas e as orientações do autoexame também fazem parte do cronograma. Já a mamografia é indicada para mulheres a partir de 50 anos de idade, depois do rastreamento. Lembrando que, se houver indicação médica, a mamografia é recomendada em qualquer idade. Vale alertar que o câncer de mama, por exemplo, está no topo do ranking dos tumores mais frequentes entre as brasileiras. A descoberta precoce da doença aumenta a chance de cura – reforçou.

Campanha

Serão beneficiadas as usuárias cadastradas em 13 postos, que foram agendadas pelas agentes de saúde ou após contato telefônico das respectivas sedes. A partir do agendamento, a paciente deve comparecer até a sua unidade de cobertura, munida de carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde), documento de identidade e CPF. Neste sábado, a campanha ocorrerá nos seguintes postos: Policlínica do Manejo; Policlínica Cidade Alegria; Clínica da Família; Unidade Saúde da Família (USF) Paraíso; USF Liberdade; USF Grande Alegria; USF Jardim Primavera; USF Engenheiro Passos; USF Centro; USF Capelinha; USF Mauá; USF Jardim Alegria/Jardim Beira-Rio; e USF Itapuca.

Durante outras ações da campanha, as mulheres, residentes em Resende, poderão ser agendadas em unidades fora da sua área de cobertura da Estratégia Saúde da Família. A campanha de exames preventivos começou no dia 24 de março, em 10 unidades. As próximas datas e localidades contempladas serão divulgadas pelo governo municipal. O prazo para o exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.