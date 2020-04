Exclusivo: O número de internações e os dados que o Estado escondeu sobre o Hospital Regional

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 22:09 horas

Pela primeira vez um jornal tem acesso aos dados do Hospital Regional, confirmando que quase todos os pacientes são de fora da região

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, no Roma, está com 94 leitos vagos, somando vagas na enfermaria e na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Os dados foram obtidos pelo DIÁRIO DO VALE , pela primeira vez, e confirmam que a maioria dos pacientes internados no hospital é de fora da região.

Só para se ter uma ideia o hospital tem 14 pacientes de Volta Redonda: 6 na enfermaria e 8 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Já de Barra Mansa tem 5 pacientes internados na enfermaria e nenhum na UTI.

Ambulâncias trazem diariamente para a unidade pacientes da capital carioca, principalmente, da Baixada Fluminense e do Grande Rio.

No entanto, mesmo com doentes que chegam diariamente em Volta Redonda, o Hospital Regional, que tem 180 leitos, está com 61,07% de taxa de ocupação na enfermaria e 55% na UTI. Ou seja: ainda tem 86 vagas disponíveis, entre leitos e UTI.

O número exato de internações do hospital só estão sendo divulgados nesta quinta-feira porque, embora o jornal tenha solicitado o número de internações à Secretaria Estadual de Saúde, por diversas vezes, não obteve retorno. O DIÁRIO DO VALE teve acesso aos números, que estavam sob sigilo, por meio de uma fonte.

Confira o quadro com as internações de cada cidade do Médio Paraíba