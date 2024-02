EXCLUSIVO: Polícia Civil em Itatiaia prende suspeito de executar ‘Bianca Porcelana’, blogueira de Manaus

Itatiaia – Policiais civis da 99ª Delegacia de Polícia prenderam na tarde desta quinta-feira (8) um homem suspeito de participar da execução da digital influencer Beatriz Matos dos Santos, de 26 anos, mais conhecida como ‘Bianca Porcelana’.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o suspeito fugiu de Manaus após o crime – ocorrido em julho de 2023, no bairro Vila da Prata – e tentou se esconder em Itatiaia. Uma pessoa suspeitou dele e entrou em contato com a Polícia Civil. Em pesquisa ao sistema, os agentes descobriram que ele era procurado por suposto envolvimento no homicídio.

O mandado de prisão expedido pela Justiça amazonense, porém, havia expirado em janeiro deste ano. Diante disso, a 99ª DP entrou em contato com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus e relatou o ocorrido. Foi feita outra representação à Justiça, que expediu o novo mandado de prisão preventiva cumprido nesta quinta-feira em Itatiaia.

A operação que prendeu o suspeito teve origem em informações de inteligência. Por elas, os policiais descobriram que o suspeito trabalhava em uma empresa em Itatiaia e utilizava um ônibus que passava no Acesso Oeste de Resende em determinado horário. Os agentes da 99ª DP foram até Resende e efetuaram a prisão. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe.

O crime

De acordo com informações divulgadas à época do crime, Beatriz estava na casa de uma amiga quando teria recebido a ligação de um homem e uma mulher, que estariam do lado de fora da residência. Segundo as investigações, eles queriam discutir a compra de acessórios femininos vendidos pela vítima.

Ao sair de casa e se aproximar do portão, Beatriz foi atingida na cabeça por disparos de arma de fogo, o que a matou na hora. Duas pessoas foram presas e uma adolescente foi apreendida. Outros dois homens – que fariam parte de uma organização criminosa – eram considerados foragidos. Um deles, que seria dono do carro utilizado no crime, foi preso pela 99ª DP de Itatiaia nesta quinta-feira.