EXCLUSIVO: Saiu o edital do concurso público de Barra Mansa

Barra Mansa – Saiu o tão esperado edital do concurso público para a prefeitura de Barra Mansa. O edital, com as 1.359 vagas, foi publicado nesta segunda-feira (19) e o DIÁRIO DO VALE teve acesso com exclusividade.

O concurso irá preencher 112 cargos diferentes na administração pública de Barra Mansa. As vagas são para Ensino Fundamental, Ensino Médio/Técnico, Ensino Superior e para Profissionais da Educação.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (26), e vão até o dia 27 de março. As provas acontecerão no dia 28 de abril, os locais ainda serão divulgados pela administração pública.

Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.431,30 mais benefícios. As inscrições podem ser feitas no site www.nossorumo.org.br .

Os preços das inscrições variam de R$ 55,00 a R$ 93,00 reais, dependendo do cargo.

O edital para o cargo de Guarda Municipal será publicado em breve, de acordo com informações da prefeitura.

Veja algumas das vagas disponibilizas no concurso n° 01/2024

Armador; auxiliar de serviços gerais; copeiro; coveiro; cozinheira; pedreiro; pintor; recepcionista; agente disciplinador; agente administrativo; agente educador; auxiliar veterinário; eletricista; fiscal do Procon; fiscal municipal; operador de máquinas; soldador; cuidador social; secretário escolar; contabilidade; enfermagem; farmácia; telecomunicações; meio ambiente; radiologia odontológica; professor I séries iniciais; administrador de redes; segurança e sistemas; analista jurídico; arquiteto; assistente social; biólogo; auditor municipal de controle interno; auditor fiscal do tesouro municipal; enfermeiro, educador físico.

Veja todas vagas no edital clicando abaixo.