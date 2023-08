EXCLUSIVO:Governo estadual aprova construção de mais uma Estação de Tratamento de Água em VR

Volta Redonda – O Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam) do Governo do Estado aprovou o projeto para construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Volta Redonda, que ficará no bairro Aero Clube. Pela proposta, o Fecam investirá R$ 90 milhões na estação, com contrapartida de valor igual pela prefeitura de Volta Redonda.

O objetivo do projeto é colocar fim aos problemas atuais no abastecimento, mas principalmente preparar a cidade para o futuro. O projeto aprovado no Fecam prevê a contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de uma ETA em aço inox.

A ETA fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras. Depois de viabilizar a nova rede de abastecimento, com a conclusão das obras de infraestrutura na Beira-Rio, o próximo passo será a construção da nova estação no Aero.

De acordo com o prefeito Antônio Francisco Neto, a construção da estação é um dos pilares para permitir que Volta Redonda comporte o crescimento populacional, bem como solucione os problemas que já se tornam cada vez mais frequentes em períodos de maior calor.

“A única ETA da cidade foi construída em 1978, sendo que na época a população era bem menor e se falava que era uma estação para 20 anos. Fizemos melhorias e modernizamos nossa unidade, mas agora é hora de fazer outra”, disse Neto.

O projeto foi levado ao vice- -governador, Thiago Pampolha, no dia 17 de julho, dia do aniversário de Volta Redonda, pelo prefeito, que estava ainda com o presidente do Saae, Paulo César de Souza, e com o deputado estadual Munir Neto. A aprovação foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em agosto, menos de um mês depois.

“Mostramos que essa é uma obra mais que necessária, ela é vital. O Governo do Estado teve uma sensibilidade enorme ao entender isso e está mais uma vez nos ajudando”, destacou Munir.

PC colocou outros pontos que reforçam a necessidade da construção de uma nova estação. “A cidade de Volta Redonda tem aproximadamente hoje cerca de 300 mil habitantes, com uma das maiores densidades demográficas do estado. Fazemos limite com três municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa e Pinheiral. Lembrando que a Região Leste e Complexo Califórnia já precisam de nossos serviços e agora vamos abastecer um pedaço de Pinheiral, que cresceu na faixa da Rodovia dos Metalúrgicos”, disse o presidente do Saae.