“Exército” da SMEL garante sucesso da Copa Diarinho

Sul Fluminense – Faltam apenas três dias para o início da XIX Copa Diarinho de Futsal, uma das maiores competições esportivas do interior do Estado do Rio. Organizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e o jornal DIÁRIO DO VALE, o evento deste ano terá números grandiosos. Serão cerca de 3 mil atletas, de 5 a 17 anos, divididos em 240 times, de sete cidades. Estão agendados 500 jogos, que serão disputados em oito ginásios da cidade. Tamanha grandiosidade, porém, requer muito planejamento e organização. E é justamente aí que entra o “exército” da SMEL, comandado por Rose Vilella, que terá 120 pessoas, de diversas funções, empenhadas em promover um dos melhores eventos da história.

Todo o efetivo da SMEL está envolvido na 19ª edição da Copa Diarinho, que já faz parte do calendário esportivo da cidade. Alguns profissionais atuam desde o início da organização e planejamento, enquanto outros desempenharão papel de técnicos e delegados dos jogos.

Integrante da equipe da SMEL, Sendrick Grijó Gonçalves, de 22 anos, é estagiário e vai atuar pela primeira vez na Copa Diarinho como delegado nos jogos que serão disputados no ginásio do bairro Três Poços. Para ele, será uma experiência incrível.

“Muitos jogadores consagrados passaram pela Copa Diarinho. Uma das coisas mais relevantes é a inclusão, porque apesar de todo mundo querer ganhar, o mais importante é a participação de todos, desde a abertura, passando pelos jogos e chegando às finais. O objetivo é todo mundo estar se confraternizando, colocando em prática tudo aquilo que está aprendendo nos ginásios e nas escolinhas. É uma grande festa e a expectativa é muito boa, vai agregar muito no nosso currículo. Estar vivendo tudo isso pela primeira vez é uma experiência muito válida. Nossa expectativa é fazer um bom trabalho e entregar uma boa Copa Diarinho para a molecada e todo mundo que vai assistir”, frisou o jovem.

REVITALIZAÇÃO DO MINIESTÁDIO

Para receber a cerimônia de abertura, que acontecerá no próximo sábado, dia 6, às 9h, na Ilha São João, o miniestádio passou por uma revitalização e está pronto para ser o grande palco da festa. De acordo com o subsecretário da SMEL, Daniel Ferreira Júnior, todos os profissionais estão envolvidos e motivados.

“Estaremos lá com muito carinho para receber todo o público e fazer uma cerimônia muito bacana, à altura do tamanho da Copa”, ressaltou Daniel, que não esconde a expectativa para o início da competição.

“Nossa equipe tem trabalhado a cada ano para fazer o melhor. Entendemos o papel importante que a Copa tem para estimular as escolas de futsal de Volta Redonda, para que consigam melhorar a oferta das atividades e, com mais qualidade, que a gente possa formar melhor os meninos e meninas, formar pessoas, seres humanos bem-educados”, afirmou.

Para Daniel, a Copa Diarinho vai muito além de um evento esportivo, tendo um importante papel social. “Queremos que crianças de Volta Redonda tenham opções de prática, que elas melhorem na escola, na cidadania, que sejamos reconhecidos como uma cidade que valoriza o seu cidadão. Temos trabalhado em nossos eventos para que pessoas fiquem cada vez mais humanizadas, entendam o valor do outro, se estabeleçam numa sociedade que se ajuda, que cresce junto. Volta Redonda precisa continuar sendo um lugar excelente para se viver”, finalizou Daniel.