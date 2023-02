Exército faz avaliação e seleção de jovens em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 10:59 horas

Mais de 700 candidatos foram entrevistados

O Batalhão de Comando e Serviço da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) realizou hoje (16), o alistamento militar de jovens residentes de Volta Redonda, no Clube Náutico e Recreativo Santa Cecília.

Ao todo, 701 jovens foram entrevistados por uma equipe de 12 militares, e 398 passaram para as próximas etapas. Eles vão se apresentar amanhã (17), na AMAN, em Resende.

Os jovens do sexo masculino que completarem 18 anos este ano devem se alistar para o Serviço Militar Obrigatório até 30 de junho. O cadastro está disponível desde o dia 02 de janeiro no site www.alistamento.eb.mil.br ou pode ser feito presencialmente em qualquer Junta de Serviço Militar (JSM). Moradores do exterior devem acessar o site do Ministério das Relações Exteriores.