Exército faz consulta sobre cemitérios e sepulturas para vítimas da Covid-19

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 07:31 horas

Três Rios – O prefeito de Três Rios, Josimar Salles, divulgou um documento que recebeu do Exército, com questionamentos sobre a capacidade de promover enterros para vítimas da Covid-19. O mesmo questionário, que leva em conta o número de cemitérios e sepulturas, chegou a diversas prefeituras da região.

“Solicito que seja realizado um levantamento de dados estatísticos referentes a quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários, em suas respectivas áreas de responsabilidade”, diz o documento, que passou pelas Juntas Militares dos municípios antes de serem entregues aos prefeitos.

O Exército, em nota enviada ao jornal A Folha de São Paulo, através do Comando Conjunto do Leste, apontou que trata-se de uma medida preventiva, diante de um dia cenários hipotéticos diante da pandemia mundial do coronavírus.