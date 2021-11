Exército promove ação cívico-social em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de novembro de 2021, 16:29 horas

Além de atendimentos médicos e odontológicos, houve recreação e apresentação do Projeto Música nas Escolas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, até o próximo dia 20, está dando apoio para as tropas do Exército que participam da Operação Membeca 2021. Neste sábado, dia 13, as tropas participaram de uma Ação Cívico-Social (Aciso), no Parque da Cidade,oferecendo à população atendimento médico (clínico geral), odontológico básico, com aplicação de flúor e atividades recreativas . O prefeito Rodrigo Drable esteve durante a manhã acompanhando as atividades oferecidas e acompanhou, junto com a população, uma apresentação musical do Projeto Música nas Escolas.

De acordo com a organização da Aciso, neste sábado foram realizadas 17 atendimentos médicos e 43 atendimentos odontológicos. São cerca de 4.800 homens e mulheres envolvidos nos exercícios de adestramento avançado, realizando treinamento em cidades do Sul Fluminense e encerram as atividades em Juiz de Fora-MG.

Em nota, o Exército falou sobre a Aciso e sobre a relação com os moradores da cidade.

“A 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, por meio do 25º Batalhão Logístico (Escola), realizou uma ação cívico-social para atender a população de Barra Mansa, no Parque da Cidade, no dia 13 de novembro. A atividade ocorreu no período das 9h às 17h e contou com atendimento médico, odontológico, aplicação de flúor, oficinas de recreação para as crianças e exposição de material de emprego militar. A população presente foi muito receptiva, principalmente na parte de atendimentos médicos e odontológicos. Muitas pessoas atendidas elogiaram os resultados e agradeceram a disponibilidade dos militares em oferecer estes serviços à população. Ao final da atividade, foram 17 atendimentos médicos e 43 atendimentos odontológicos. Assim, os militares do 25º Batalhão Logístico (Escola) foram privilegiados pela oportunidade da interação com a sociedade local e prosseguiram no seu adestramento rumo a eficiência operacional.”

As tropas envolvidas na Operação Membeca são: 1ª Divisão de Exército (1ª DE), Divisão Mascarenhas de Moraes, envolvendo o Grupamento de Unidades Escola/ 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (GUEs/ 9ª Bda Inf Mtz) e parte da Artilharia Divisionária da 1ª DE (AD/1). O Tiro de Guerra de Barra Mansa também dá apoio às tropas.