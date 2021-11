Exército realiza ‘Operação Membeca’ no Sul Fluminense

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 16:46 horas

Sul Fluminense – A 1ª Divisão do Exército (1ª DE), Divisão Mascarenhas de Moraes, vem realizando desde o dia 8 deste mês, o Exercício de Adestramento Avançado, denominado Operação Membeba, que vai até dia 20 de novembro. As tropas partiram das cidades do Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), e, está desenvolvendo as atividades em Paracambi, Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis e Resende.

A primeira tenente, Priscila Brito, oficial de comunicação social de Artilharia Divisionária da 1ª DE, disse que o objetivo da operação é o adestramento das tropas subordinadas a 1ª Divisão Exército.

– Estamos com diversos quarteis, no terreno, nesta ação que vai até o dia 20 – disse a tenente.

Quatro mil e oitocentos homens e mulheres estão envolvidos na operação. Eles são integrantes das tropas: Comando da 1ª Divisão de Exército; 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha; Grupamento de Artilharia Divisionária da 1ª DE; Base de Apoio Logístico do Exército; Comando de Operações Especiais; Comando de Aviação do Exército; 5º Grupamento de Engenheira; 11º Batalhão de Polícia do Exército; 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e 1º Grupo de Artilharia Antiaérea.

Ao longo de suas 12 jornadas de duração, serão empregadas 703 viaturas e três aeronaves. Estão sendo desdobras, em um terreno, uma base logística terrestre e duas bases logísticas de brigada, com a distribuição de 93.775 refeições (ração quente) e 14.340 rações operacionais, além de 143 mil litros de diesel e 8.500 litros de gasolina.