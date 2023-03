Exigências de bancos reduzem vendas de veículos usados em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 08:32 horas

Empresário afirma que existe demanda e oferta, mas financiamento esbarra nas exigências de ‘score’ pelas instituições financeiras

Volta Redonda – As vendas de veículos usados em Volta Redonda estão esbarrando nas exigências feitas pelos bancos para financiar as compras, de acordo com o empresário Gláucio Carvalho, o “Galo Branco”, que possui uma agência de automóveis em Niterói: “Tem carro para vender, tem gente querendo comprar, com o nome limpo, mas os bancos estão fazendo muitas exigências, de score alto”, afirma.

O ‘score’ a que Gláucio se refere é uma pontuação que é atribuída pelo sistema financeiro e que leva em conta a quantidade de operações de crédito feitas e quitadas. Assim, uma pessoa que tenha uma boa renda e não tenha nenhuma pendência pode ter um score baixo, caso não tenha feito financiamentos ou utilizado cartão de crédito recentemente.

Sobre as vendas em si, Gláucio afirma que o mercado está “devagar”: “Tem gente vendendo, tem gente que não”, declara.

A funcionária de outra agência, também no bairro Niterói, Daiana Selvati, confirmou a informação sobre o mercado em baixa. Ela disse que as vendas estão num ritmo mais lento que o de 2022, e lembrou que mesmo o ano passado já não havia sido muito bom.

Segundo ela, a empresa em que trabalha está intensificando a publicação de anúncios em sites especializados em vendas e nas redes sociais, como forma de tentar atrair mais clientes, e também aposta na sazonalidade: “No fim do ano, as pessoas fazem muitas despesas, e no início do ano precisam pagar IPTU, IPVA, matrícula escolar, uma série de despesas. A partir de março a situação deve começar a melhorar. Hoje mesmo, fizemos uma venda, embora se possa dizer que o mês ainda está fraco”, diz ela.

Estatística

As estatísticas do Detran mostram que as vendas de veículos usados em Volta Redonda apresentam uma queda de 38,64% na comparação entre os acumulados dos dois primeiros meses de 2022 e 2023. Em 2022 houve 960 transferências de propriedade em janeiro, com alta para 1.271 em fevereiro, completando um acumulado de 2.231 nos dois primeiros meses do ano. Este ano, houve 649 transferências em janeiro e 720 em fevereiro, com o acumulado chegando a 1.369.

Veículos novos

As vendas de veículos em Volta Redonda apresentam evoluções diferentes para os segmentos de novos e usados. As estatísticas do Detran mostram que as vendas de veículos novos em Volta Redonda, nos primeiros dois meses de 2023, tiveram uma performance levemente superior na comparação com o mesmo período de 2022 – um crescimento de 3,61%.

Em 2022, houve 229 emplacamentos de veículos novos no mês de janeiro. Em fevereiro, a quantidade caiu para 186, e o acumulado dos dois primeiros meses ficou em 415. Já este ano, janeiro teve 200 emplacamentos, portanto abaixo do desempenho de 2022, mas fevereiro teve 230. Isso resultou num total de 430 emplacamentos.

Em geral, o financiamento de veículos “zero quilômetro” é feito por instituições ligadas às montadoras, e o próprio veículo fica como garantia do financiamento.