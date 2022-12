Expansão de grupo empresarial vai gerar 800 empregos em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 06:14 horas

Projeto do Royal incluiu inauguração de nova loja no local onde ficava o Extra e um moderno centro de distribuição na BR-393

Volta Redonda – Volta Redonda terá em breve mais 800 empregos diretos e tantos outros indiretos, graças à expansão do Grupo Royal. O prefeito Antonio Francisco Neto se reuniu nesta sexta-feira (2) com diretores da empresa, que confirmaram a inauguração de uma nova unidade, na Vila Santa Cecília, e a construção de um moderno centro de distribuição. Os investimentos têm previsão para serem iniciados em 2023.

A nova loja ficará no prédio onde funcionava o Extra Hipermercado, na Vila Santa Cecília. Serão 3 mil metros quadrados de área de vendas, com 250 lugares para estacionamento. Com o empreendimento, 500 novas vagas de empregos serão abertas.

Os diretores também apresentaram o projeto de construção da nova central de distribuição do grupo, à margem da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo ao bairro Santo Agostinho, em um terreno com área total de 160 mil metros quadrados. A previsão é que 300 empregos sejam gerados quando o local estiver em funcionamento.

O processo está em andamento no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Com isso, aos poucos, o Royal irá desativar a central que hoje funciona na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, e que causa transtornos aos moradores locais.

Além do centro de distribuição, que contará com 20 mil metros quadrados, 12 somente na primeira fase de funcionamento, o local abrigará uma fábrica de alimentos e processamento de produtos e sede administrativa com quatro andares.

Segundo informações da empresa, o Grupo Royal opera hoje 11 lojas, sendo cinco em Volta Redonda, duas em Barra Mansa, duas em Resende, uma em Nova Iguaçu e uma em Três Rios. Trabalham na empresa mais de 2000 funcionários.

Sider Shopping será expandido com mais empregos

Neto também confirmou nesta semana com a Presidência da CBS – Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional – o fim da fase burocrática para o início das obras de expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. O complexo passará a contar com mais uma torre – no terreno do antigo Hortifruti – interligada por uma passarela panorâmica, ganhando uma nova fachada. Com isso, serão abertas mais 60 lojas, com pelo menos mais 300 empregos diretos.

– Como é bom ver os nossos empresários apostando novamente no crescimento de Volta Redonda. Muitas outras empresas estão por vir. Precisamos criar boas condições e bem-estar para que os nossos jovens, adultos, não precisem sair do município para poder trabalhar em outras cidades. Por isso estamos investindo na geração de emprego e renda em Volta Redonda – afirmou Neto.