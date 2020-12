Explosão em prédio no centro de Lisboa deixa cinco feridos

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 12:53 horas

Edifício na Avenida da Liberdade desabou parcialmente

Lisboa – Uma explosão, seguida de incêndio, em um prédio da Rua de Santa Marta, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, deixou pelo menos cinco feridos. Quatro já tiveram alta hospitalar e um permanece internado em estado grave. O edifício desabou parcialmente.

O alerta foi dado no início deste domingo (20). Para o local foram enviados bombeiros e integrantes do Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem) de Portugal.

Os bombeiros fazem buscas, pois teme-se que possa haver mais vítimas debaixo dos escombros do prédio de quatro andares.

As primeiras imagens – de vídeo amador – captadas nas proximidades do local da explosão mostram uma coluna de fumaça.

O vereador Carlos Manuel Castro, da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, disse que equipes procurar eventuais vítimas.

“A indicação que temos é que no edifício viviam nove pessoas. Dessas nove, há duas que já foram contactadas, não estavam no edifício. Em princípio, tudo indica que há cinco pessoas feridas, só nos falta confirmar se são pessoas do edifício ou pessoas que passavam por lá. Nesse sentido, temos aqui a suspeita de que faltam duas pessoas. Vamos avançar com a equipe de buscas do Regimento de Bombeiro, afirmou o vereador. Segundo ele, os primeiros dados indicam que houve uma explosão de gás.

Os cinco feridos foram transportados para o Hospital de São José. Um deles continua internado em estado grave com queimaduras e quatro já tiveram alta hospitalar.

Cães

O comandante dos Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, confirmou a mobilização de equipes para a busca de eventuais vítimas sob os escombros. “Uma das paredes laterais do edifício não inspira muita confiança, está em risco de queda, o que faz com que os nossos bombeiros não possam fazer as buscas pelo interior”, explicou o comandante.

“Caso os cães não detectem qualquer vida, teremos que entrar com uma remoção [de escombros] de forma meticulosa para não criar mais danos aos edifícios adjacentes”, acrescentou, lembrando que é um trabalho que pode demorar horas. De acordo com Carlos Castro, as equipes enfrentam no momento dois problemas: a umidade e a fumaça.

O vereador informou que com a ajuda de um drone foi possível perceber que no interior do edifício há ainda material em combustão e, portanto, não é possível neste momento ter acesso ao interior. “O que vamos fazer agora, de forma minuciosa, é começar a retirar os escombros que se encontram na rua de forma a ter acesso ao prédio com maior segurança.

No local encontram-se mais de 80 integrantes de forças de segurança, bombeiros e técnicos municipais de engenharia civil. Moradores de edifícios próximos já foram retirados e identificados pelos serviços municipais.

Fonte: Agência Brasil *