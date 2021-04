Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 13:22 horas

Estrondo da explosão foi ouvido em diversos bairros da região

Fortaleza- Na manhã deste sábado, dia 24, moradores do bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, se assustaram com uma explosão na empresa de oxigênio White Martins, localizada no mesmo bairro.

A explosão ocorrida por volta das 10h, foi ouvida em diversos bairros da região e testemunhas relatam que o acidente fez com que casas da vizinhança ficassem com vidros e portões danificados.

Ambulâncias do Samu foram acionadas para o local e ainda não há informações sobre a quantidade de feridos.

A White Martins é uma das maiores fornecedoras de oxigênio hospitalar do Brasil e além da capital cearense, possui uma unidade instalada em Manaus. O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido em publicação nas redes sociais e adiou o anúncio do novo decreto de isolamento social no Estado.

“Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas”, publicou Camilo.

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, estava indo acompanhar a vacinação, quando soube da explosão e foi ao local para colher mais informações.

Em nota, a empresa confirmou a ocorrência de um incidente em sua unidade de Fortaleza. Afirmou que equipes da empresa estão se deslocando para o local e prestarão mais informações quando possível.

A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, por prevenção contra possíveis riscos de novas explosões.

Fonte G1*