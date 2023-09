‘Expo Girolando’ reúne os principais destaques do setor leiteiro em Barra Mansa

Barra Mansa – A ‘Expo Girolando’, que teve início na quarta-feira (30) e termina neste sábado (2), no Parque da Cidade, reuniu durante os dias de evento os principais destaques do setor leiteiro. A exposição tem como objetivo fomentar a produção de leite e apresentar os benefícios da atividade.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a relevância de Barra Mansa no cenário leiteiro. “Nosso município já foi a maior bacia leiteira da América Latina até a década de 40. Hoje nós nos consolidamos como o segundo evento mais importante do país voltado para o gado de leite da raça Girolando. Só tem um evento maior em participação de animais, que é a Mega Leite em Belo Horizonte, e que pretendemos alcançar em breve. Apesar de ser um evento técnico, a entrada é franca e a estrutura está muito bacana. Deixo meu reconhecimento a todos os envolvidos”, disse Drable.

A ‘Expo Girolando’ é um evento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural em parceria com o Sindicato Rural e com o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. O presidente do Sindicato Rural, Adilson Rezende, destacou a qualidade do evento. “A nossa estrutura é um reflexo do que a gente tem de capacidade técnica. Quero agradecer a todos os envolvidos pelo empenho, pois nós montamos um evento a altura para receber os produtores e os animais de grande credibilidade”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, enfatizou a qualidade dos animais e dos pecuaristas do município, além de citar a relevância do evento para o melhoramento genético do rebanho. “Os animais de Barra Mansa são destaques em qualquer evento do setor, isso se deve ao trabalho dos produtores que estão sempre em busca dos melhores resultados. E nesse esforço por entregar qualidade, a Expo Girolando oferece uma oportunidade de intercâmbio com troca de experiências e tecnologias, pois também estamos recebendo produtores de estados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo”, finalizou Beleza.