Expo Girolando terá mais de 200 animais e feira de negócios

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, com apoio do Sindicato Rural, realizará mais uma edição da tradicional Expo Girolando, que acontecerá a partir desta quinta-feira (8) e sábado (10). O evento vai acontecer no Parque da Cidade, reunindo mais de 200 animais de alta qualidade genética, com entrada gratuita para o público.

Com o objetivo de destacar os benefícios e fomentar a produção leiteira na região, a programação contará com jornadas técnicas, julgamentos oficiais da raça Girolando em diferentes categorias e o tradicional Leilão Berço das Campeãs. Neste ano, uma novidade é a realização de uma feira de negócios, com a presença de diversos expositores de segmentos ligados à agropecuária e à produção rural.

Além dos julgamentos e estandes comerciais, o público poderá aproveitar a praça de alimentação e atividades ao longo de toda a programação.

Programação

Quinta-feira (8)

8h – Jornada Técnica – Girolando, Raça Nacional

14h – Início do julgamento animais CCG

18h – Abertura Oficial

20h – Leilão Berço das Campeãs

23h – Encerramento

Sexta-feira (9)

8h – Jornada Técnica – Girolando, Raça Nacional

14h – Julgamento animais – CCC 3/4 e Raça Girolando

22h – Encerramento

Sábado (10)

14h – Julgamento – CCG 1/2 sangue

20h – Julgamento da Campeã Suprema

22h – Encerramento