Expo Itatiaia começa no próximo dia 30 de maio

Itatiaia – No próximo dia 1º de junho, Itatiaia completa 35 anos de Emancipação Político-Administrativa para festejar a data, várias atrações foram programadas para a Expo Itatiaia 2024, na Fazenda Aleluia, na Vila Pinheiro. A abertura oficial acontece no dia 30 de maio com um momento de oração, seguido de um show gospel com o grupo Preto no Branco, às 22h. Na sexta-feira, quem sobe ao palco para tocar os seus grandes sucessos é a banda de pagode Di Propósito.

Já no dia 1º de junho, dia do aniversário, as festividades começam logo cedo com a cerimônia de Hasteamento da Bandeira, no Paço Municipal (sede da Prefeitura), na Praça Mariana Rocha Leão, no Centro. A programação segue às 19h, com uma Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz de São José, situada na mesma Praça no Centro, e um Culto Cívico de Aniversário, na Casa da Cultura, na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, Centro. Logo depois, à meia-noite, o DJ Dennis, uma das atrações mais aguardadas, comandará a festa tocando grandes hits na Expo Itatiaia.

O último dia de festividade será de muito piseiro. A consagrada banda Os Barões da Pisadinha subirá ao palco para cantar seus grandes sucessos e promete não deixar ninguém parado. Mas não para por aí, a Expo Itatiaia 2024 contará ainda com outras várias opções de diversão, como, praça de alimentação, feira de artesanato, parque de diversões, encontro de cavaleiros e shows de músicos regionais.

Segurança

Durante todos os dias de festa a segurança será reforçada e contará com a ação de controladores de público e das polícias civil e militar. O controle do trânsito ficará sob a responsabilidade da Guarda Civil Municipal.

Entrada na Expo Itatiaia 2024

Quem for aos shows no Parque de Exposição é importante estar portando documento oficial com foto, para que possa comprovar a idade na entrada da Expo Itatiaia. Os menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos responsáveis, devidamente documentados e com o formulário de autorização que será disponibilizado no site da Prefeitura (www.itatiaia.rj.gov.br) e na entrada da festa.