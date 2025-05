Expo VR 2025 reforça compromisso com acessibilidade

Volta Redonda – Com o compromisso de ser uma experiência verdadeiramente inclusiva, a Expo VR 2025 deixará um legado de evento mais acessível já realizado no Sul Fluminense. Para validar os parâmetros de acessibilidade, mobilidade e inclusão e proporcionar a melhor experiência para as Pessoas com Deficiências (PCD), foi realizado nesta quinta-feira (8), no Diário Eventos, um novo encontro entre a equipe de produção da Expo VR, representantes da sociedade civil, Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos (Apadefi) e Secretaria da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa para todas as pessoas. Não estamos apenas cumprindo normas, estamos construindo soluções com base no diálogo, na escuta ativa e na empatia. Será a primeira vez na região que um evento terá esse nível de cuidado e comprometimento com a inclusão”, afirmou Renata Pançardes, coordenadora de Negócios da Expo VR.

A feira contará com rampas de acesso, sinalização tátil, banheiros adaptados, espaços exclusivos para PCDs durante os shows e palestras, além de apoio operacional dedicado ao acolhimento de visitantes com mobilidade reduzida, deficiência visual, auditiva e intelectual. Todos os ambientes da Expo VR estão sendo desenhados com foco na autonomia, na dignidade e no conforto dos públicos diversos.

“O projeto foi todo pensado para incluir todas as pessoas. Esse é um processo vivo, em constante construção, para que todas as necessidades sejam atendidas. Estamos atentos a cada detalhe para garantir que todos tenham a melhor experiência. O que os PCDs precisarem, vão encontrar na Expo VR”, contou a arquiteta responsável pelo projeto, Drielle Ouverney.

Como parte do planejamento colaborativo e atendimento ao PCD, um novo encontro será realizado no dia 14 de maio, na Associação de Aposentados e Pensionistas, com a presença de pessoas assistidas por entidades locais, seus familiares e representantes de instituições voltadas à pessoa com deficiência. O objetivo é apresentar o projeto e abrir espaço para sugestões, garantindo que a Expo VR atenda às necessidades reais da população.

“Queremos ouvir não apenas os PCDs, mas também seus acompanhantes. Muitas pessoas deixam de participar de eventos por falta de estrutura adequada. Nós queremos mudar essa realidade e oferecer uma experiência inesquecível para todos”, destacou Renata.

Para atender toda a estrutura de montagem e organização do evento, devem ser contratadas cerca de 600 pessoas. Entre esses profissionais que vão trabalhar na Expo VR serão disponibilizadas vagas afirmativas e para PCDs.

“A Expo VR vai ser para eles um evento para fortalecer o que estão aprendendo, como por exemplo em relação ao empreendedorismo. Com certeza esse vai ser o evento mais inclusivo que já aconteceu aqui na nossa cidade”, afirmou o secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa.

A participação de pessoas com deficiência na Expo VR vai além do papel de público ou das funções de trabalho. O edital cultural também é uma porta aberta para que artistas PCDs estejam no palco, se apresentando nas tendas culturais e sendo protagonistas.

“A Expo VR está sendo pensada para garantir acessibilidade plena em todos os espaços e promover visibilidade para talentos que, muitas vezes, não encontram oportunidades em eventos tradicionais. A gente não quer apenas garantir o acesso à estrutura. Queremos ver os artistas PCDs também se apresentando, ocupando os palcos, mostrando sua arte”, declarou Sérgio Garloppa, produtor cultural da Expo VR.

A Expo VR nasce grande e com números comparados aos grandes eventos nacionais. Um investimento de, aproximadamente, R$6 milhões garantirá a entrega de um evento como nunca visto na região Sul do Estado do Rio. Não só na implantação, mas também na oferta de entretenimento, negócios e infraestrutura. Durante os três dias de evento, a Ilha São João vai se transformar em uma verdadeira cidade com shows de artistas nacionais, tendas culturais para proporcionar uma experiência vibrante multicultural, espaço gastronômico, em um ambiente agradável, além do fomento aos negócios e networking no Espaço Palestras.

“Essa proposta da Expo VR é incrível. Garantir a acessibilidade como prioridade é algo que vai de fato permitir que todas as pessoas com deficiência aproveitem o evento na totalidade. Eles terão acesso a todos os espaços, palestras e momentos da Expo VR. Isso realmente é um diferencial pra quem não tem praticamente acesso a cultura, gastronomia e eventos”, comentou Rodolfo Levenhagen.

Sobre a Expo VR

Produzida pela Diário Eventos e a 2a1 Cenografias, a Expo VR é a maior experiência multicultural do Sul Fluminense. Com data confirmada para acontecer nos dias 01, 02 e 03 de agosto e entrada gratuita, vai transformar a Ilha São João, em Volta Redonda, em uma verdadeira cidade da arte. Com uma megaestrutura: palco oficial, tendas multiculturais de apresentações, áreas gourmets, auditório para palestras e negócios, promete celebrar a diversidade cultural nas diversas manifestações artísticas regionais e nacionais.