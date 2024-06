ExpoRio Turismo começa nesta quinta, no Complexo Lagoon

Estado do Rio – A 3 ª edição da ExpoRio Turismo começa nesta quinta-feira (27) e vai até domingo (30), no Complexo Lagoon, no Rio de Janeiro. O evento vai reunir os principais players da cadeia produtiva do segmento, apresentando os atrativos turísticos das 12 regiões do estado.

O evento marca a ampliação da oferta turística fluminense e a integração de ações entre os setores público e privado. Durante os quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo vai apresentar experiências focadas nos diversos segmentos que serão representados em espaços exclusivos, além das atrações culturais disponíveis. Haverá também uma área instagramável, onde os visitantes poderão levar uma lembrança das belezas do Rio de Janeiro, além de curtir a mostra do artesanato fluminense, o espaço gastronômico e shows com grandes nomes da música brasileira.

O público terá também a oportunidade de participar de debates com e painéis sobre turismo, negócios, empreendedorismo, entre outros temas. Nomes conhecidos como Antônio Rodrigues, dono da rede Belmonte, e Luiz Calainho, sócio do Blue Note, estão entre os palestrantes. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com apoio da Fecomércio RJ e parceria institucional do Sesc RJ e do Senac RJ.