Exposição de carros antigos em Barra Mansa pretende atrair doadores de sangue para Hemonúcleo

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 17:04 horas

Barra Mansa – O Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda (CAAVR) propôs realizar neste sábado (22), uma exposição de carros antigos, visando aumentar o número de doadores para o Hemonúcleo de Barra Mansa. O objetivo é aumentar o estoque de bolsas de sangue da unidade. A exposição ocorrerá das 9h às 12h, com aproximadamente 20 veículos, que fazem parte do acervo do clube. Os veículos poderão ser visitados no estacionamento frontal da Santa Casa de Misericórdia.

O provedor da Santa Casa de Barra Mansa, Getúlio Pereira, revelou que por conta da pandemia, provocada pela Covid-19, as doações de sangue voluntárias tiveram queda em torno de 60%.

– Nossa maior preocupação é que a baixa no estoque atrapalhe os procedimentos de urgência e emergência, na instituição. Mas acredito que iniciativas como a do CAAVR, garantirá bons resultados. Estamos confiantes e contando com a contribuição do maior número de pessoas possível – comentou.

O coordenador do Hemonúcleo Sérgio Murilo Conti destacou que as pessoas devem ficar tranquilas em relação a doação.

– Não colocaremos a saúde de ninguém em risco, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Os doadores podem ficar tranquilos. pois em nosso ambiente de trabalho são realizadas constantes higienização e manutenção. Nosso objetivo é ajudar os necessitados e para isso, não podemos colocar em risco as pessoas que querem fazer o bem – disse Sérgio.

O diretor técnico do CAAVR, Alexandre Castro Ferreira, destacou que todas as medidas protetivas contra a Covid-19, serão tomadas durante a exposição.

– Na exposição contaremos com cones, correntes, tendas, água, álcool gel, máscara. Acreditamos que campanhas como essas chamam atenção do público e com isso conseguimos envolver um bom número de pessoas nesta causa tão importante – concluiu Alexandre.

Doação

Para doar é necessário estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50kg. No momento da doação deve ser apresentado um documento oficial com foto. Os voluntários devem ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. Exercício físico e álcool são proibidos nas 12 horas anteriores. Fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação. É recomendável ainda que o voluntário não tenha feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses.

Horário de funcionamento é de 7h às 11h, de segunda-feira a sexta-feira, mas o horário de agendamento é de 7h às 17h. O Hemonúcleo de Barra Mansa fica situado à Rua Pinto Ribeiro, nº 205, no Centro, anexo à Santa Casa. O agendamento pode ser feito através do telefone: 3323-1918.