Exposição “Do Prata ao Atlântico” celebra Brasil e Uruguai em Angra

Angra dos Reis – A Casa Larangeiras vai sediar a exposição “Do Prata ao Atlântico – Pontes criativas entre Brasil e Uruguai” a partir da noite de terça-feira (8), às 19h. A mostra gratuita marca a requalificação do espaço cultural, reunindo artistas dos dois países em um intercâmbio que reflete a riqueza de suas identidades compartilhadas.

Com realização da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, e apoio do Consulado Geral do Uruguai no Rio de Janeiro, a mostra reúne dez artistas, três brasileiros e sete uruguaios, em vinte obras de 80 cm x 60 cm. Os trabalhos abordam temas como natureza, memória, identidade e resistência.

A primeira edição da exposição ocorreu em janeiro de 2025, sob a organização da Associação de Artistas de La Costa (ARTECO), em Ciudad de La Costa e Punta del Este, no Uruguai, e agora chega a Angra.

As obras reunidas conversam a partir de paisagens comuns. Elementos como o mar, os ciclos da vida, o feminino, o cotidiano e o território aparecem em pinceladas intensas, traços delicados e abordagens abstratas. Entre os brasileiros, residentes em Angra, Norielem Martins retrata a força da natureza feminina, Paulo de Lira mergulha na cultura marítima local e David Pedrosa investiga memórias através de texturas inovadoras.

Já os uruguaios trazem uma multiplicidade de linguagens: Carlos Barrera captura a vida rural, Graciela Montedônio harmoniza o humano e a natureza em tons serenos, ao passo que Mauricio Borgarelli traduz a energia do mar em pinceladas dinâmicas. Miriam Pereyra, Susana Gelbert e Virginia Armand Ugón completam o grupo, cada uma com suas abordagens únicas, indo do abstrato ao simbólico.

“Que este encontro inspire reflexões sobre pertencimento, criação artística coletiva e o poder de imaginar outros futuros possíveis a partir de intercâmbios culturais”, afirmou o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti.

A exposição “Do Prata o Atlântico” entra em cartaz a partir de terça-feira, 8 de abril, às 19h, na Casa Larangeiras – Praça Zumbi dos Palmares, s/n – Centro – Angra dos Reis. A mostra poderá ser visitada das 9h às 17h de 2ª a 6ª, e das 9h às 13h – sábados, domingos e feriados