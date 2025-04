Exposição em Volta Redonda valoriza tradição afro-brasileira

Volta Redonda – Volta Redonda recebe, nesta quinta-feira (10), a exposição “Raízes do Axé”, que reunirá objetos, documentos e fotografias de terreiros de Umbanda da cidade. O evento será realizado das 10h às 20h, no Terreiro de Umbanda Santo Antônio, na Vila Mury, com entrada gratuita e acessibilidade para pessoas com deficiência.

A exposição foi idealizada por Mãe Vívian Werneck e viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é preservar a memória das comunidades tradicionais de terreiro e fortalecer o reconhecimento da cultura afro-brasileira em Volta Redonda.

Além do acervo histórico, o público poderá participar de uma visita guiada pelo Jardim dos Orixás, espaço que reúne vegetação sagrada, esculturas e o painel “Tradição no futuro”, criado pelo grafiteiro Jader Mattos. No interior do salão cultural, a artista plástica Kátia Guimarães conduzirá a atividade interativa “A ponte entre o barro e o aço”, na qual os visitantes poderão modelar argila.