Exposição ‘Fogo e Ferro’ será aberta no Palácio Barão de Guapy nesta terça-feira (30)

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, vai realizar, na noite desta terça-feira (30), a abertura da exposição ‘Fogo e Ferro’, do artista plástico Mateus Souzas. Os trabalhos ficarão expostos na Galeria Clécio Penedo – que funciona no Palácio Barão de Guapy, no Centro – e poderão ser conferidos no período de 02 de maio a 09 de junho, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e nos fins de semana, das 09h às 15h.

A exposição Fogo e Ferro é composta por peças tridimensionais feitas através de apropriação de objetos, ferramentas e sucatas do uso cotidiano, da indústria manufatureira e naval, de veículos e da construção civil, com o objetivo de ressignificá-las através de processos de transformação por soldagem e ação mecânica. As obras promovem experiências sinestésicas ao público, que pode tocá-las, movimentá-las e senti-las, explorando suas texturas e composições.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, deu mais detalhes sobre a mostra. “Essa exposição é especial porque é a primeira só com obras escultóricas que realizamos. Os trabalhos têm uma característica expressiva muito forte, porque trazem experiências interativas, com a possibilidade de apreciar a arte por diversos sentidos para além da visão”, ressaltou.

SERVIÇO

Abertura da exposição ‘Fogo e Ferro’

Data: 30/04 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Palácio Barão de Guapy – Centro, Barra Mansa.