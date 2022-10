Exposição ‘Mulheres Incríveis – Edição Outubro Rosa 2022’ poderá ser conferida em espaços de Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de outubro de 2022, 08:58 horas

Volta Redonda – O projeto Mulheres Incríveis edição Outubro Rosa nasceu no ano de 2018, através do convite feito a fotógrafa Fabíola Ito pela hoje coordenadora da exposição, Kátia Salles.

A fotógrafa Fabíola Ito vinha desde 2016 expondo seu trabalho em galerias e em alguns centros culturais, com a temática sobre mulheres em transição para maturidade.

Kátia, que já acompanhava o trabalho da fotógrafa pelas redes sociais, fez o convite para realizar o mesmo trabalho, porém voltado para mulheres acometidas pelo câncer de mama. Assim nasceu este trabalho voluntário, voltado para a conscientização da população e resgate da confiança e autoestima destas modelos, que hoje soma mais de 120 mulheres retratadas.

Nestas exposições, além da fotografia destas personagens do mundo real, mostramos toda a trajetória delas durante o tratamento. Através de seus relatos, a fotógrafa cria uma estética artística, por vezes lúdica, mostrando que há momentos difíceis, etapas dolorosas, mas há também a cura e a superação.

A falta de confiança em si mesma e a falta de autoestima que o tratamento por vezes traz, são um convite para o autoconhecimento através da sessão fotográfica, trazendo de volta o olhar para aquilo que foi esquecido e a projeção de sonhos para o futuro.

O trabalho visa desmistificar a ideia do câncer como uma sentença de morte, ao contrário, quanto mais cedo se chega ao diagnóstico, maiores são as chances de cura.

Fabíola Ito redige um livro de relatos, que já tem um piloto pronto para ser lançado, porém este projeto foi interrompido pela pandemia. O livro será reeditado com planos para o lançamento em 2023.

Para a realização deste trabalho, o grupo conta com uma equipe que inclui maquiadora, assistente de fotografia, coordenação e apoio técnico e organizacional, como da mastologista Dra Gisele Limonge, que nutre um amor que vai além de sua profissão. Muito engajada no movimento do autocuidado e prevenção, vem apoiando esta equipe e motivando suas pacientes a participarem do movimento.

O grupo conta também com apoio de algumas empresas para execução da campanha Outubro Rosa. Elas se comprometem a cobrir alguns custos que este trabalho requer anualmente, como a impressão dos quadros (fotos), locação de locais para a exposição fotográfica, eventos com a presença das modelos e outros envolvendo também a população como a caminhada que acontecerá pela primeira vez neste ano, no dia 16 de outubro.

Serviço

Exposição Mulheres Incríveis- edição Outubro Rosa:

Hospital Unimed de Volta Redonda: de 03 a 10/10

Centro Cultural Zélia Arbex: de 12 a 21/10

Seleto Business Hotel: de 23 a 30/10

Horário de visitação: de 9h às 19h

Além da visitação da exposição, o grupo convida a população para a Caminhada de Conscientização que acontecerá no dia 16/10. A concentração será na biblioteca Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, Volta Redonda, às 9h.