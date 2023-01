Exposição ‘Vozes do Vale’ será inaugurada nos tapumes do Museu Vassouras - Diário do Vale

Exposição ‘Vozes do Vale’ será inaugurada nos tapumes do Museu Vassouras

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 18:50 horas

Ainda em processo de construção, o Museu Vassouras recebe ocupação artística no dia 20, celebrando a cultura e tradição do Vale do Café através de seus personagens.

Vassouras – A exposição “Vozes do Vale”, a partir do dia 20 de janeiro, ficará impressa em painéis fixados nos tapumes da obra no futuro Museu Vassouras, celebrando personagens e seus pensamentos sobre o futuro da região. O projeto artístico foi conduzido e desenvolvido pela artista plástica Catarina Duncan, pelo fotógrafo Lourenço Parente e realizado por encomenda do futuro Museu Vassouras.

Foram entrevistados mais de 40 moradores entre artistas, artesãos, professores, religiosos e pessoas que contribuem com a manutenção da cultura, história e tradições da região Vale do Café. Sobre o projeto, Catarina comenta: “são fotografias e trechos dos pensamentos de personagens que nos aproximam da mistura de tudo aquilo de que é feito o Vale: memória, história, cultura, fé, terra, encanto, raiz, gente.”

Sobre o Museu Vassouras:

Com previsão de inauguração em 2023, o Museu Vassouras será o primeiro dedicado a contar a história e abrigar identidades da região do Vale do Café. O prédio, originalmente construído em 1853, foi a sede antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vassouras. Adquirido em avançado estado de deterioração e tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – o conjunto arquitetônico está passando por processo de restauração e obras desde 2020.