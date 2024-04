Extração irregular mineral é identificada em Piraí

Piraí – Após denúncia sobre extração irregular mineral, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental, estiveram nesta segunda-feira (22), na Estrada da Cachoeira, no bairro Arrozal, em Piraí. No local, foram identificados uma área com cerca de mil metros quadrados com degradação ambiental.

De acordo com os agentes lotados na UPAm Serra da Concórdia, ninguém foi encontrado no local. Após a ocorrência, os policiais se deslocaram à 94ª Delegacia de Polícia. Ainda segundo a 2ª UPAm, através do programa Linha Verde, chegam denúncias frequentes dessa localidade. Com base no artigo 55 da lei 9605/98.

Denúncia

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).