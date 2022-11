Fabiano Cambota se apresenta no palco do Teatro Gacemss na quarta-feira

Matéria publicada em 5 de novembro de 2022, 08:05 horas

Humorista é apresentador do programa humorístico “A Culpa é do Cabral”

Volta Redonda – Após rodar o Brasil com o espetáculo ‘Viver Envelhece’, Fabiano Cambota volta ao palco do Teatro Gacemss, em Volta Redonda, com o show “De: Cambota Para: Fabiano”. A partir das 20h da próxima quarta-feira, dia 9, Cambota – que também é vocalista da banda Pedra Letícia – mostra ao público voltarredondense um diálogo com seu passado adolescente e apresenta novas passagens hilárias de sua vida, fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor.

A consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples fica ainda mais clara neste quinto show solo do humorista, que agrega espectadores de todas as idades e tribos.

Os ingressos para “De: Cambota Para: Fabiano” estão à venda na secretaria do Teatro Gacemss e no site www.sympla.com.br. Mais informações pelo telefone (24) 3343-1770.

Serviço

Show stand-up “De: Fabiano Para: Cambota”

Data: 09 de novembro de 2022

Horário: 20h

Local: Teatro Gacemss, Volta Redonda

Ingressos à venda na secretaria do Teatro Gacemss e no site www.sympla.com.br

Classificação Indicativa: 14 anos