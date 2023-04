Fábrica de fraldas irá gerar 150 empregos em Itatiaia

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 17:29 horas

Empresa anuncia instalação em Itatiaia e garante que vagas serão direcionadas para moradores da cidade

Itatiaia – O prefeito Irineu Nogueira, acompanhando do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira (11), representantes de uma empresa fabricante de fraldas infantis e geriátricas. Eles comunicaram ao Chefe do Executivo a decisão de instalar seu parque fabril no município, mantendo em São Paulo o setor de distribuição. A empresa irá gerar 150 empregos diretos na cidade.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, a opção do investidor por Itatiaia levou em consideração a legislação municipal de incentivos fiscais e também os benefícios que o Estado concede aos empreendedores. A empresa possui capital totalmente nacional e está entre os cinco maiores fabricantes de fraldas do Brasil.

– Vamos iniciar agora a parte administrativa, para que o investimento se credencie a fazer jus aos incentivos fiscais nas esferas municipal e estadual. Nosso objetivo é viabilizar o mais rápido possível a operação da empresa, o que acredito que possa ocorrer dentro dos próximos 90 dias. Serão, numa primeira fase, cerca de 150 empregos diretos, todos moradores de Itatiaia, podendo num segundo momento ampliar este número de postos de trabalho – explica Xavier.

Os representantes da empresa informaram que o empreendimento vai completar no ano que vem quatro décadas de atividades. Neste período desenvolveu expertise na produção de fraldas descartáveis para uso infantil e geriátrico, sendo uma referência no setor, produzindo atualmente cerca de 25 milhões de unidades por mês.