‘Fábrica de Máscaras’ em Resende segue com produção e distribuição de máscaras de pano

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 11:54 horas

Resende – A “Fábrica de Máscaras” continua produzindo e distribuindo máscaras de pano para a população de Resende. Nesta semana foram distribuídas 444 máscaras para moradores do bairro Campos Elíseos e 218 em localidades do Paraíso. Elas são confeccionadas por voluntários no Espaço Z, de segunda-feira a sexta-feira. A fábrica faz parte do projeto “Inclusão Produtiva”, da prefeitura de Resende, que no momento está priorizando o combate à Covid-19.

O prefeito Diogo Balieiro, assinou um decreto na última quinta-feira (23), que obriga o uso das máscaras no transporte privado de passageiros por aplicativo, em ambientes compartilhados nos setores públicos e privados, nos estabelecimentos comerciais, hospitais, clínicas e laboratórios.

Também está recomendado que as máscaras, sendo profissional ou caseira, seja usada por todos os servidores que trabalhem em atendimento ao público, durante o expediente na administração municipal e no pátio da prefeitura.

– A administração municipal reforça que além do uso das máscaras, deve-se ter também o distanciamento social, uso de água e sabão e álcool em gel para evitar a disseminação do coronavírus. As máscaras caseiras devem ser preferencialmente feitas de tecidos de algodão – destacou a prefeitura de Resende em nota.

Recomendações

-A máscara deve estar limpa;

-Antes de colocá-la, as mãos devem estar higienizadas;

-Evitar colocar a mão na parte frontal da máscara;

-A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz;

-Utilizar as máscaras por no máximo 3 horas;

-Trocá-la após o tempo ou quando ela estiver úmida;

-Não compartilhar as máscaras;

-Lavar separadamente;