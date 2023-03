Fábrica de Óculos de Barra Mansa entrega mais 160 unidades aos moradores - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 14:59 horas



Barra Mansa – A Fábrica de Óculos de Barra Mansa entregou mais 160 armações aos munícipes na manhã desta sexta-feira (24). A entrega foi coordenada pela vice-prefeita, Fátima Lima; o secretário de Governo, Luiz Furlani; o gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir e o vereador Demerson Sérgio, o Deco.

“Estava há dois anos com os meus óculos vencidos e pelo alto valor eu não tinha condições de comprar um novo. Fiquei sabendo desta ação e vim procurar, fui muito bem recebida e estou muito grata. Se eu conhecesse antes com certeza já teria vindo”, relatou a moradora do Jardim Boa Vista, a massagista Regina Célia ao receber seus óculos.

Wilson João de Faria, morador da Vila Coringa, foi um dos contemplados e elogiou a rapidez na fabricação de seu dispositivo de visão. “Eu experimentei meus óculos nesta semana e já marcaram a retirada para três dias depois. As lentes foram feitas perfeitamente baseadas na receita. Sem contar no atendimento do pessoal da Fábrica. Todos são excelentes e eu estou muito satisfeito com este serviço”, disse Wilson.

Enilda Andrade Santos, moradora do bairro Vista Alegre, retirou os óculos de seu filho Riquelme, que estava com muita dificuldade na escola, sobretudo na cópia das atividades por não conseguir enxergar bem o quadro. “Essa ação da Prefeitura é muito boa e permitiu que meu filho ganhasse os óculos e começasse o ano com a ferramenta necessária para melhorar seus estudos. É um serviço que oferece, não só para ele, mas para todas as crianças, melhores condições de estudos”, ressaltou.

Estes são apenas três relatos das vidas transformadas nesta sexta-feira. A vice-prefeita ressaltou o trabalho de toda a equipe da Fábrica, sempre dedicada em melhorar a vida da população com óculos de excelência. “Este equipamento de visão permite independência, permitindo o direito de todos irem e virem. É essencial para compor a qualidade de vida do barra-mansense, em especial das crianças e dos idosos”, disse Fátima, que também falou sobre a autonomia que os óculos fornecem aos cidadãos.

“Nós sabemos que é um investimento e pode sair caro para o bolso de muitos. Aqui na Fábrica de Óculos, é feito um trabalho de devolver a dignidade e a autonomia da população do nosso município”, completou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, esteve presente na entrega e enfatizou a importância desse equipamento público. “Os óculos trazem de volta dignidade para as pessoas com dificuldade de visão. É o poder público fazendo o seu papel de preencher essa lacuna”.

O vereador Deco destacou a atitude da Prefeitura de olhar para as famílias com problemas de visão. “Os óculos são equipamentos caros no mercado, mas aqui em Barra Mansa é fornecido gratuitamente para crianças da rede municipal e idosos”, exaltou.

Joel Valcir, coordenador da Fábrica de Óculos, destaca esta nova remessa com mais de 160 óculos entregues. “É importante dizer também para os solicitantes retirarem seus óculos. Muitas pessoas não conseguem buscar no dia marcado, mas todos podem vir depois”, comentou.

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa, localizado na rua Luís Ponce, 263, no Centro.