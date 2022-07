Fábrica de Óculos de Barra Mansa entrega mais 47 unidades à população

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 20:15 horas

Barra Mansa – Quarenta e sete moradores de Barra Mansa receberam nesta quinta-feira (30), óculos desenvolvidos e entregues gratuitamente na Fábrica de Óculos, localizada no pátio da Prefeitura, no Centro. O prefeito Rodrigo Drable e o gerente do local, Joel Valcir Pereira, realizaram as entregas. Estavam presentes também o secretário de Educação, Marcus Barros, os vereadores Paulo Sandro, José Marques e Wagner Ramos (que tomou posse ontem na Câmara Municipal).

Uma das beneficiadas foi a moradora do Roberto Silveira, Joana Darc de Jesus Correia.

– Eu não estava conseguindo enxergar e comprei óculos baratos. Estava me dando dor de cabeça. Meus óculos aqui na fábrica chegaram 12 dias antes do esperado – disse.

Outra bem satisfeita com o resultado foi a moradora do Ano Bom, Elizabete da Silva, de 65 anos, que também contou que antes usava óculos de má qualidade.

– Aquilo me fazia muito mal. Uma amiga me indicou a fábrica de óculos e eu vim conhecer.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que o projeto da Fábrica de Óculos do município é para garantir que o acesso à boa visão seja para todos.

– Nós verificamos que em nossas escolas muitas crianças estavam com dificuldade de aprendizagem por conta da deficiência visual e os pais nem sempre tinham condições de fornecer os óculos. Percebemos também que muitos idosos tinham qualidade de vida ruim por enxergarem mal. Esse projeto é para fornecer óculos de qualidade tanto para nossas crianças da rede pública municipal quanto para as pessoas que tiveram oportunidade de fazer os exames. Tivemos a preocupação de oferecer uma grande variedade de armações principalmente para as crianças poderem escolher. Hoje são doados 47 óculos. Na próxima semana serão 70. Eu gostaria que mais pessoas divulgassem porque muitos ainda não sabem.

São beneficiados pelo projeto estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).