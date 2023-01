Fábrica de Óculos de Barra Mansa realiza primeira entrega de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 13:59 horas

Cerca de 130 moradores foram beneficiados nesta quinta-feira; iniciativa do governo municipaljá contemplou mais de 6 mil pessoas



Foto: Felipe Vieira/PMBM



Barra Mansa – A Fábrica de Óculos de Barra Mansa realizou na manhã desta quinta-feira (5), a primeira entrega de óculos do ano de 2023. Foram distribuídas cerca de 130 unidades para os munícipes. A ação contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable; da vice-prefeita Fátima Lima; secretário interino de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Faria; gerente da Fábrica, Joel Valcir; e dos vereadores Eduardo Pimentel, Jefferson Mamede e Paulo Sandro.

Rodrigo Drable destacou a importância da Fábrica para a população e o seu impacto para os idosos e crianças no município. “Esse projeto fazemos com muito amor para todos os munícipes de Barra Mansa. É gratificante poder impactar na vida destas pessoas e principalmente na das crianças que, muitas vezes, tem dificuldade para enxergar em sala de aula, acarretando em seu aprendizado no dia a dia. Nossos são de uma qualidade muito boa e fico muito feliz em poder contribuir com esse projeto que auxilia milhares de barra-mansenses todos os dias”, disse Rodrigo.

O gerente Joel Valcir destacou a grande demanda que a Fábrica recebe e celebrou a entrega de 2023. “Inauguramos o ano com a entrega de mais 130 pares de óculos para a população e nossa demanda sempre é muito crescente. Graças à nossa equipe, estamos conseguindo cumprir os prazos e contribuir com a qualidade de vida de nossa população”, pontuou Valcir.

Mais de 5.500 entregas apenas em 2022



A Fábrica de Óculos também divulgou o número total de armações entregues no ano de 2022. Ao todo, foram 5.553 óculos destinados a crianças e idosos beneficiados pelo projeto. “Foi um ano muito produtivo para a Fábrica e fico muito feliz em poder contribuir para a melhora da visão, da qualidade de vida e do cotidiano destas pessoas. É muito gratificante fazer parte desta iniciativa desde 2019”, pontuou Valcir, acrescentando que mais de 6 mil unidades já foram produzidas desde o início do projeto.

Atendimento à população



A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa, na Rua Luis Ponce, n° 263, no Centro. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).