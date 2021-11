Fábrica Municipal de Fraldas entrega primeiras 480 unidades produzidas no local

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 18:18 horas

Beneficiados foram os 63 abrigados do Lar dos Velhinhos, que fica no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Fábrica Municipal de Fraldas, reinaugurada há pouco mais de um mês, entregou as primeiras remessas de fraldas geriátricas produzidas no local. Ao todo, 480 unidades foram destinadas ao Lar dos Velhinhos de Volta Redonda (LVVR). No local, vivem 63 idosos de várias faixas etárias, cuja maioria faz uso permanente de fraldas. A entrega aconteceu na semana passada.

De acordo com a enfermeira responsável técnica do LVVR, Rachel Tavares de Souza, a entidade faz constantemente campanhas para angariar fraldas e alimentos, no entanto, ela destacou que os itens vieram em boa hora.

“A instituição é mantida com o auxílio de doações como esta. O dinheiro que iríamos utilizar para a compra dessas fraldas será empregado para outras coisas, melhorando a qualidade de atendimento dos nossos idosos”, destacou a enfermeira.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que a preocupação com as entidades assistenciais do município é constante. “Nosso objetivo é de solidificar a parceria entre a Prefeitura Municipal e a direção do Lar dos Velhinhos, assim como com o bem-estar dos idosos que são assistidos por eles”, frisou.

Munir ressaltou que está buscando parcerias com a iniciativa privada para ampliar a produção da Fábrica Municipal de Fraldas, com a implantação de mais uma unidade. “Vamos buscar doações de equipamentos e materiais de produção para, assim, ampliarmos o atendimento, inclusive com produção de fraldas infantis, que serão destinadas às famílias atendidas pelos programas sociais da Smac”, revelou o secretário.

A fábrica

A Fábrica de Fraldas, que funciona no Bairro Ponte Alta, conta com uma equipe composta por um encarregado e um auxiliar, além de oito jovens menores aprendizes egressos dos programas de assistência social de enfrentamento às situações de vulnerabilidade, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). Toda a produção é destinada para ajudar no atendimento das necessidades das Instituições de Longa Permanência de idosos cadastradas na SMAC.

No programa, eles aprendem a fabricação de fraldas geriátricas, recebendo uma ajuda de custo mensal, uniforme e passagem. A Fábrica Municipal de Fraldas serve como oportunidade de emprego para esses jovens que participam do programa Protegendo a Infância e Adolescência. Desta forma, o projeto se torna importante instrumento social e de promoção de saúde.

O coordenador da Fábrica de Fraldas, Fernando Martins, ressaltou que o espaço, que tinha sido desmobilizado na gestão passada, voltou a funcionar devido a sua relevância.

“Fizemos um grande esforço e recuperamos o local e os equipamentos para que a fábrica pudesse voltar a funcionar e cumprir seu importante papel social. Para o próximo ano, destinamos dotação orçamentária para o local, através do Banco da Cidadania”, disse o coordenador da fábrica.