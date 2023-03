Fabricação clandestina de carvão é flagrada em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 18:32 horas

Paraty – Policiais militares flagraram nesta segunda-feira (20) a construção de três fornos que seriam utilizados para fabricação clandestina de carvão vegetal, na Rua da Assembleia, conhecida como Estrada Bertano, no bairro Areal do Taquari, em Paraty. Os suspeitos do crime não foram encontrados.

A área degrada foi localizada devido à denunciais enviadas por meio do Linha Verde, um programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Segundo os agentes da 4ª UPAm, foi identificado desmatamento florestal com diversas árvores de grande e médio porte cortadas, abertura de uma estrada e instalação de estacas dividindo lotes, degradando uma área com cerca de 10 mil metros quadrados. Não foram encontrados

O terreno é localizado no interior da zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina e não possuía placas contendo licenciamento. A ocorrência foi registrada na 167ª DP.

O Linha Verde já cadastrou 32 denúncias de crimes ambientais em Paraty neste ano de 2023 e solicita a ajuda da população para denunciar ilícitos contra o meio ambiente exclusivamente pelos seguintes canais: Telefones 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.