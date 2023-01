Faetec abre 23 mil vagas para cursos de Qualificação Profissional - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 16:13 horas

Ao todo, 80 unidades da rede oferecem 170 cursos profissionalizantes. Há vagas para as áreas de beleza, culinária, elétrica, idiomas, indústria, informática, entre outras

Estado do Rio – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abriu 23.163 vagas para cursos gratuitos de Qualificação Profissional em todo o estado. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 06/02, exclusivamente pela página da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

São 80 unidades da rede ofertando vagas para cerca de 170 cursos profissionalizantes, entre as áreas de beleza, culinária, elétrica, idiomas, indústria, informática e outras, além de música e esporte. Do total de vagas disponíveis, 4.680 são oferecidas na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Fundação Cecierj. Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar: https://bityli.com/Yptoux

Entre os cursos presenciais, destacam-se: Assistente Administrativo; Operador de computador; Inglês; Excel avançado com VBA; Cabeleireiro; Espanhol básico; Manicure e Pedicure; Massagista; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e Montador e Reparador de Computadores. O edital ainda traz opções de qualificação profissional, como Auxiliar em Ciência de Dados, Desenhista Cadista, Designer de Sobrancelhas e Trancista.

Para o governador Cláudio Castro a oferta de novos cursos representa uma oportunidade para os que desejam se qualificar para o mercado de trabalho.

– Esta é uma ótima chance para todos que pretendem se qualificar em 2023, evoluir profissionalmente ou atrair novas possibilidades de renda. São mais de 23 mil novas oportunidades de capacitação e crescimento profissional – declarou o governador.

Para o formato EaD, há algumas novidades na oferta de cursos. Estão sendo disponibilizadas vagas de Agente de Sustentabilidade e Inovação; Almoxarife; Assistente Administrativo; Assistente de Contabilidade; Assistente de Logística e Transporte; Assistente de Pessoal; Assistente Financeiro; Auxiliar em Ciência de Dados; Gestor de Segurança do Trabalho; Introdução à Matemática para Negócios; Planilhas Eletrônicas – do Básico ao Avançado e Recepcionista.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, os cursos de Qualificação Profissional da Rede Faetec abrem as portas do cidadão para o mercado de trabalho.

– O nosso trabalho só tem sentido quando vidas são melhoradas, e é isso o que estamos fazendo. Mais de 20 mil pessoas terão a chance de transformar suas vidas. É a grande oportunidade para os que buscam a sua primeira colocação no mercado de trabalho ou a sua recolocação – destacou Dr. Serginho.

A recomendação é que os interessados confiram todos os cursos ofertados no edital, bem como unidades participantes e pré-requisitos disponíveis no site. A idade mínima para concorrer a uma das vagas pode variar de 15 a 18 anos, a depender de cada curso. O processo seletivo se dá por meio de sorteio, a ser realizado no dia 07/02, já o período de matrícula dos candidatos sorteados será entre os dias 08 e 13/02. Os cursos possuem duração de 20 semanas, com início previsto para o dia 27/02.