Faetec abre inscrição para 246 vagas de estágio remunerado em Pedagogia 

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 14:44 horas

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu oportunidades de estágio para estudantes a partir do segundo período do curso de Licenciatura em Pedagogia de toda a Rede. Trata-se do “Estagiando na Rede”: Estágio Curricular Supervisionado, com oferta de 246 vagas. O concurso terá três etapas e os aprovados contarão com remuneração total de R$ 1.000. A inscrição será efetuada até o dia 15 de maio, por meio do preenchimento de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/Form_ER-PED2023.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, o programa Estagiando na Rede é uma grande oportunidade para os estudantes de toda a Rede, principalmente, por oferecer aos alunos dos anos iniciais da graduação acesso aos métodos praticados em toda a Faetec.

“Por meio do estágio supervisionado, nossos alunos do curso de Pedagogia terão oportunidade de ter acesso a ferramentas e métodos já consolidados na Rede. O que nos faz ser referência no Ensino Técnico em todo o estado do Rio”, disse a presidente.

O estágio está previsto para iniciar no dia 12/06, com término em 30/12 deste ano. O programa também terá reservas de vagas de 20% para os candidatos negros e indígenas, e aos discentes com necessidades especiais, 10%.

Ao fazer a inscrição, o aluno deverá anexar a Carta de Apresentação fornecida pela Unidade de Ensino (constando seus dados de identificação, o curso, o período que está cursando e o Coeficiente de Rendimento (CR do estudante), RG, CPF, currículo atualizado e comprovante de residência. Já a Carta de Apresentação seguirá o modelo determinado pela DIVEST, para utilização no âmbito deste Edital.

É necessário ser aprovado nas três etapas: inscrição; análise de documentação e entrevista com a Divisão de Estágio. Os classificados serão alocados de acordo com o número de vagas disponíveis nos respectivos setores requisitantes, conforme quadro de vagas apresentado no Anexo I do Edital. Com remuneração de R$ 840,00 reais e auxílio transporte no valor de R$ 160,00 reais, o estagiário receberá mil reais. Além disso, terá direito a seguro contra acidente.

Serviço:

O quê: Estágio remunerado para alunos de segundo período de Pedagogia

Total de vagas: 246

Início das inscrições: 15/05

Início do Estágio: 12/06

Local de inscrição: https://bit.ly/Form_ER-PED2023