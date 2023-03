Faetec abre inscrições para estágio em 49 áreas de atuação - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 17:22 horas

São 771 vagas distribuídas em 24 unidades de ensino da Fundação

Rio de Janeiro – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está abrindo um programa de estágio para atender alunos de curso superior que não fazem parte da Rede. As inscrições têm início nesta terça-feira (14) e vão até 24 de março. São 771 vagas divididas em 24 unidades distribuídas em diversos municípios do estado. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da Faetec: www.faetec.rj.gov.br.

As vagas foram divididas em 49 áreas de atuação, como Filosofia; Arte; Administração; Dança e Teatro; Biologia; Bioquímica; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Ciências Humanas; Desenho Técnico; Direito; Educação Artística; Educação Física; Educação Infantil; Enfermagem; Eletricidade; Engenharia Elétrica e Mecânica; Espanhol; Farmácia; Física; Francês; Geografia, História; Informática; Inglês; Licenciatura em Português, Língua Portuguesa; Literatura; Logística; Matemática; Música; Odontologia/ Prótese; Orientação Educação; Pedagogia; Português; Produção Oral e Escrita, Psicologia; Química, Química Licenciatura; Recursos Humanos; Serviço Social; Sociologia; Supervisão Educacional; Técnicas Agrícolas; Tecnologia da Informação; Turismo; e Produção Cultural.

“Estagiar na Faetec, que é uma das maiores redes de ensino público do país, certamente vai abrir muitas portas para esses futuros profissionais. Temos estrutura para adequar cada um deles na sua área, em se tratando de alunos de instituições externas ainda é mais importante, pela troca de ideia e conceito. Tenho certeza que esse estágio será um divisor de água na vida desses estagiários”, disse a presidente da Faetec, Caroline Alves.

O candidato deve ler o edital e realizar sua inscrição, por meio do preenchimento do formulário e do envio de documentos no endereço eletrônico: www.bit.ly/sitedivest. Para o cadastro, é necessário digitalizar ou fotografar: Identidade, CPF, Comprovante de Residência, Apólice de Seguro e Carta de Apresentação da sua unidade de ensino. A lista completa com as instituições parceiras pode ser conferida no edital.