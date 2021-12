Faetec amplia número de beneficiário do Auxílio Tecnológico

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 13:26 horas

Rio – Mais de 5 mil profissionais da Fundação de Apoio à Escola Técnica, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, serão contemplados com o Auxílio Tecnológico Extraordinário. A aplicação do benefício foi publicada no Diário Oficial, da última quinta-feira, dia 09, por meio do decreto de Nº 47.861, que substitui o anterior de Nº 47.841.

O decreto explicita que serão contemplados todos os servidores, incluindo comissionados e profissionais contratados por prazo determinado, e porventura não mencionados no caput do decreto, em exercício nas unidades de ensino da Rede e na administração da Faetec. O pagamento será realizado através de folha complementar expedida pela fundação. É importante frisar que não são necessárias notas fiscais para comprovar os gastos, uma vez que a verba está restituindo o investimento dos profissionais durante a pandemia.

A ideia é compensar os gastos com equipamentos tecnológicos, bem como com a contratação de pacotes de internet, utilizados nas atividades remotas e híbridas realizadas durante o ano de 2020 e 2021. O pagamento, no valor de R$ 3 mil, será pago em cota única. Num cumprimento ao que foi publicado no Diário Oficial do dia 25 de novembro.

De acordo com o presidente da Faetec, João Carrilho, o empenho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) foi fundamental para mais essa conquista. “Muito importante frisar que a ampliação no número de funcionários beneficiados se deve graças ao esforço e sensibilidade do secretário estadual Dr. Serginho, contemplando todos os profissionais da Rede”, disse Carrilho.