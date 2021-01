Faetec oferta mais de duas mil vagas em cursos gratuitos

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 10:20 horas

Rio de Janeiro – Os estudantes que desejam ingressar no ensino público gratuito em 2021 devem ficar atentos às datas de inscrição do processo seletivo da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições para o próximo ano letivo já estão abertas, com oferta de 2.370 vagas e oportunidades em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. Há vagas na Região Metropolitana, na Baixada Fluminense, na Região dos Lagos, na Região Serrana, Norte, no Centro-Sul Fluminense e no Médio Paraíba.

A Faetec vai receber alunos para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio (Normal e Formação Geral), Técnico de Nível Médio e Ensino Superior (Licenciatura e Tecnólogo). Todas as oportunidades são para ingresso em 2021.

Vale lembrar que do total de vagas, mais de 1.700 são destinadas aos cursos técnicos, que oferecem formação em áreas de setores estratégicos da economia do Estado, como: Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem, Informática, Telecomunicações, Construção Naval, Segurança do Trabalho, entre outros.

“Esta é uma excelente oportunidade para quem buscar uma formação educacional de qualidade em 2021. Por isso, o candidato deve ler atentamente o edital para que não cometa erros na inscrição e ficar de olho no calendário do certame, assim, ele não perderá os prazos”, orienta João Carrilho, presidente da Faetec.

Inscrição

Para não perder a oportunidade, é preciso atenção. As inscrições estão abertas até o dia 21 de janeiro de 2021 pela internet, pelo site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br) ou da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Os interessados devem ler o edital e conferir os requisitos. Para as vagas de Ensino Técnico, Médio e Cursos Superiores a taxa é de R$ 55,00 e pode ser paga em qualquer agência bancária até a data do vencimento. Somente após o pagamento a participação no processo seletivo é confirmada.

O processo seletivo será por meio de prova objetiva, prevista para o dia 28 de fevereiro. O resultado final está previsto para o dia 16 de março de 2021 e a matrícula dos classificados será realizada entre os dias 22 e 29 de março. Para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (Geral, Normal e para Jovens e Adultos) haverá sorteio público, a ser realizado no dia 6 de março.

Serviço

Concursos Faetec ano letivo de 2021

Vagas: 2.370 vagas

Inscrições: até 21/01/2021

Taxa: R$ 55,00