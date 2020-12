Faixas esquerda e direita da Dutra são liberadas em Engenheiro Passos após chuva

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 12:21 horas

Já a faixa do km 25 da BR-354, Rio x Caxambu, continua com interdição parcial da pista

Resende – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram que as faixas esquerda e direita na Dutra (BR-116), na altura do km 326,2, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, foram liberadas na madrugada desta terça-feira, dia 8, após a chuva de ontem (7).

Segundo a PRF, o acostamento permanece interditado e será liberado ainda hoje. ”A empresa de conservação que presta serviço para a Nova Dutra deve terminar a limpeza e liberar o acostamento ainda hoje”, disse um agente.

Já a faixa sentido Dutra, no km 25 da BR-354, Rio x Caxambu, continua com interdição parcial, sem previsão de remoção e limpeza da via.