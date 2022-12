Falta de energia elétrica causa prejuízo a produtores de Santa Isabel - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 19:39 horas

Produção de leite é a principal atividade rural na região e responsável por 70% do abastecimento de todo o estado

Valença – A falta de energia elétrica no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, tem sido recorrente nos últimos anos, mas desde novembro passado a situação piorou consideravelmente, segundo moradores. O DIÁRIO DO VALE ouviu produtores rurais que vêm sofrendo prejuízos com a instabilidade do serviço de energia. Somente na última semana, a falta de eletricidade causou a perda de lacticínios e afetou a produtividade no distrito, responsável por abastecer cidades do Sul Fluminense. A produção de leite é a principal atividade rural na região e responsável por 70% do abastecimento de todo o estado, segundo a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

– Nos últimos dias ficamos sem energia de sexta até terça-feira. Ela retorna, mas logo cai de novo. E tudo isso sem explicação. Os problemas com a falta de energia ocorrem há muitos anos, mas desde novembro a situação piorou muito, com demora no reestabelecimento de mais de 48 horas. Em fevereiro, perdi 3 mil litros de leite. Conheço produtores que perderam mais de 600 litros de leite que estragam por não serem refrigerados. Eu mesmo perdi R$2.400 em vacinas para os animais – relatou o produtor rural Marcus Abranches.

Ele contou ainda, que os moradores e produtores chegaram a se unir para pedir soluções junto à Light, concessionária de energia elétrica, e também para diminuírem os efeitos das falhas no serviço.

– Somente no nosso grupo, temos uns 15 produtores rurais mais moradores. O prejuízo é muito grande e a Light alega por causa da chuva, mas isso não é verdade, porque até em junho, julho, época de estiagem, ficamos sem energia. E não tem explicação. Estamos tendo que tirar o leite de forma manual e correr para poder armazená-lo em algum local com luz. Alguns têm gerador, mas a gente acaba gastando com diesel, combustível e nem todo mundo tem condição de manter isso. Tentamos nos ajudar, mas estamos pedindo socorro porque a situação é crítica – desabafou Marcus.

Os moradores que dependem de bombas d’água também sofrem com a falta de energia elétrica.

– Nossa vida está um caos, estamos vivendo sem dignidade. Depois de um dia cansativo de trabalho, chegar em casa e não ter nem água para fazer um café, ou não poder tomar um banho quente é um absurdo. Estamos tendo um prejuízo enorme. Não tenho palavras para descrever a minha revolta – relatou a produtora Anelisa Labrego.

Light diz que está atuando no distrito

Procurada pelo DIÁRIO DO VALE, a Light informou que não havia previsão para a resolução do problema, mas destacou que está atuando em trechos do distrito de Santa Isabel, em Valença, desde a madrugada de sábado. A empresa disse ainda que em função de ocorrências provocadas por fortes chuvas que derrubaram galhos e árvores sobre a rede elétrica, aliada à geografia da região, os funcionários estariam com dificuldade para acessar a rede elétrica, o que impacta na agilidade do atendimento.