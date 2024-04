Família busca paradeiro de jovem desaparecido em VR

O desaparecimento foi reportado na tarde deste domingo (21) pela mãe de Augusto. Ele recentemente ingressou na CBSI, começando suas atividades na terça-feira (16). No entanto, já no dia seguinte, por volta das 17h, Augusto não compareceu ao trabalho.

Volta Redonda – Um jovem de 27 anos, residente do bairro Santa Cruz, no Ingá II, em Volta Redonda, está desaparecido desde a última quarta-feira (17). Augusto Kalil Mendes Júnior, recém-contratado pela CBSI, empresa terceirizada da CSN, não é visto desde então.